Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D., Ş.D. ve F.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İpsala ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde de 2 şüpheli yakalandı. Jandarmaya teslim edilen A.Ö. ile A.Y.'nin, FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.