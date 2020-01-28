Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Hudut Birliği askerleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgede 6 kişi tespit etti.



Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen O.C, Ş.Z, N.Ç.Ö, R.Ö, İ.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.