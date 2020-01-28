Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

7 saat önce

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Hudut Birliği askerleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgede 6 kişi tespit etti.


Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen O.C, Ş.Z, N.Ç.Ö, R.Ö, İ.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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