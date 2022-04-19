Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

19.04.2022 19:09
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi Ş.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan Ş.U.'nun işlemleri sürdürülüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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