Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ sanığı, tutuklandı - Son Dakika

FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve temyiz sürecinde adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra sınırı geçerken Yunan polisi tarafından yakalanıp geri gönderilen Ertan R., hudut birliklerince yakalandı. Tekrar hakim karşısına çıkan Ertan R., tutuklandı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 39 sanığın FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandığı dava, 26 Şubat 2019'da karara bağlandı. Sanıklarından Ertan R.'ye, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, hüküm kesinleşene kadar adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi. Dosya Yargıtay'da iken Ertan R., 1 Haziran'da 11 kişiyle Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcali köyü yakınlarında hudut birliklerince yakalandı. Kimlik sorgusunda Ertan R.'nin, adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği belirlendi. Bunun üzerine sanık, tekrar Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'KİŞİSEL EŞYALARIMIZA EL KOYDULAR'Savunmasında, Afganistan uyruklu insan kaçakçıları aracılığıyla Yunanistan 'a geçtiğini, kısa süre sonra Yunan polisince yakalandığını anlatan Ertan R., "Yunanlılar, hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadan bizi geri gönderdiler. Kişisel eşya ve telefonlarımıza el koydular. Hatta yanımızda bulunan kadınları çıplak aradılar. Yaklaşık 10 saat Yunanistan'da kaldık. Yemek bile vermediler. Polislerin tamamının yüzü kapalıydı. Kaçma girişimim için pişmanlığım yoktur. Asıl pişmanlığım, Yunanistan tarafına geçince köpek gibi bir muamele gördüğüm içindir" ifadelerini kullandı.

Ertan R., savunmasının ardından adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutukladı.