Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Tutuklandı

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 şahıs yakalandı.

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 zanlı yapılan operasyonla yakalandı. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri H.K., Z.K., Ö.D. ve N.D.D. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FETÖ mensuplarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.T., R.T., L.T. ve Ş.K. tutuklandı, S.E., E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası seyir halinde durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K., Z.K., Ö.D. ve N.D.D'yi yakalamış, grubun yanındaki 3 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edilmişti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

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