Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

24.02.2022 12:37
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.

Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan B.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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