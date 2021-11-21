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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

21.11.2021 14:47
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı - Son Dakika
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