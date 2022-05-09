Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

09.05.2022 17:20
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye

görevi esnasında şüpheli bir şahıs yakaladı. Şüpheli kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü. Yapılan incelemede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen eski bir hakim olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Eski hakim işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı - Son Dakika


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