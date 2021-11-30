Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z ve ihraç öğretmen M.E.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.