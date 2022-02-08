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Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı

08.02.2022 15:50
Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'daki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri H.R., H.D. ve A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranmaları olduğu öğrenilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.R. ile H.D., işlemlerinin ardından soruşturmalarının yürütüldüğü Adıyaman'a gönderildi.


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Yunanistan, Hisarcık, İpsala, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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