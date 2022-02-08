Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'daki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri H.R., H.D. ve A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranmaları olduğu öğrenilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.R. ile H.D., işlemlerinin ardından soruşturmalarının yürütüldüğü Adıyaman'a gönderildi.