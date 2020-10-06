Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi B.O. ve J.O'yu yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika