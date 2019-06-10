Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı
7 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:54 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan Yunanistan
'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK
üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kurdu köyü yakınları 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan C.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
C.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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