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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kurdu köyü yakınları 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan C.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
C.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:54 Kaynak: AA
Edirne, PKK, Yunanistan, Güncel
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