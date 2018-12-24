Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı

2 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Eskiköy'de yaptıkları müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Y. yakalandı.

Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Edirne, PKK, Yunanistan, Güncel
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