Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı
2 saat önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde terör örgütü PKK
şüphelisi, Yunanistan
'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Eskiköy
'de yaptıkları müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Y. yakalandı.
Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:55 Kaynak: AA
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