Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Yunanistan
'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK
şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Meriç
ilçesinde dün hudut askerlerince yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Filiz Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Filiz Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Göç uzmanları fark etmişti
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözülmüştü. Sorgusunda kendisini Iraklı Fatıma Ahmet olarak tanıtan kadının beyanlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede, şahsın terör örgütü PKK şüphelisi Filiz Z. olduğu belirlenmişti.
Bu arada, şüpheli hakkında Adana
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasının olduğu ve Filiz Z'nin KHK ile kapatılan haber ajansında bir süre çalıştığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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