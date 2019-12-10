Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Mersin'de 2017 yılında polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili aranan PKK şüphelisi, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birlikleri, Karaağaç mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan G.A'yı yakaladı.

PKK şüphelisi olduğu belirlenen kişinin sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada terörist G.A'nın, 2017 yılında Mersin'de polis servis aracına düzenlenen, 12 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilişkisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan G.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından polis ekipleri nezaretinde hakkında yakalama kararı olan Mersin'e gönderildi.