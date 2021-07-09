Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü zanlısı ile bu kişiye yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi H.G.K. ile bu kişiye yardım eden O.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.