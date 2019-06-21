Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi tutuklandı

56 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi tutuklandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre hudut askeri, Paşaköy köyü yakınları askeri yasak bölgesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan S.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Edirne, PKK, Yunanistan, Güncel
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