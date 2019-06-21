Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi tutuklandı
56 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:08 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan Yunanistan
'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK
üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre hudut askeri, Paşaköy
köyü yakınları askeri yasak bölgesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan S.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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