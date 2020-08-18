Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan 1'i Afganistan uyruklu, 21'i Türk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı.Türk vatandaşların yapılan kimlik kontrollerinde 11'inin FETÖ şüpheli olduğu, Cemal Kasap (28) ile Şeyma Nur Bilir Yılmaz'ın da (30) FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde 500 bin TL para ile 30 bin Euro ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimi, diğer 2'si de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:43
Kaynak: DHA
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