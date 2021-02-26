Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan tuğgeneralin Nuri Cankıymaz olduğu belirlendi - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan tuğgeneralin Nuri Cankıymaz olduğu belirlendi

26.02.2021 09:15
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan tuğgeneralin Nuri Cankıymaz olduğu belirlendi, System.String[]

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ'cüden birinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ'cüden birinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı. Cankıymaz, FETÖ itirafçısı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ile aynı soruşturmada yer alıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile FETÖ'nün mahrem sorumlusu Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Cankıymaz hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

Dün Yunanistan'da kaçma hazırlığındayken Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ'cüden birinin firari Cankıymaz olduğu belirlendi. Şüpheli Cankıymaz, Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya sevk edilecek ve soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.

(Abdullah Sarica/İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan tuğgeneralin Nuri Cankıymaz olduğu belirlendi - Son Dakika


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