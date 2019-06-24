Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:19 Kaynak: AA
'de, Yunanistan
'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen hudut askerleri gece saatlerinde Saçlımüsellim köyündeki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişimindeki zanlıları tespit etti.
Gözaltına alınan O.K. ile G.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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