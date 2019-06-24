Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

43 dakika önce

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen hudut askerleri gece saatlerinde Saçlımüsellim köyündeki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişimindeki zanlıları tespit etti.
Gözaltına alınan O.K. ile G.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:19 Kaynak: AA
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