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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

22.02.2022 11:42
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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