Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Geçen hafta Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.D. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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