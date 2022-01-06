Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde H.B., E.B., M.G., F.G. ve M.B.'nin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve F.G., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.G., H.B. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.