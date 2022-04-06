Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

06.04.2022 13:32
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrolde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin yapılan incelemelerinde FETÖ şüphelileri oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., O.T., T.D. ve A.D. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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