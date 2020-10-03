Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı, System.String[]

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne'den Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışan F.T. isimli şahıs yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından Zonguldak'a gönderilen F.T. Zonguldak Emniyetine teslim edildi. Burada ifadesi alınan F.T. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi. F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Zonguldak, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 22:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı - Son Dakika

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