Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından önceki gün İpsala İlçesi Sarıcaali köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen N.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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