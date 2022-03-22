Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

22.03.2022 15:43
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Y.A. tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Y.A. tutuklandı.

Güvenlik güçleri, geçen pazar günü Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla, FETÖ şüphelisi Y.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Y.A., jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanrp cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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