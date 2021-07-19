Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü şüphelisi 3 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla MİT Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda daha önce yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan içlerinde bir kadının da bulunduğu FETÖ üyeleri T.K,H.Ç. ve Ü.Ç Bozburun Mahallesi'nde Yunan adalarına kaçış yapma hazırlığı yaparken yakalandı. Kaçmalarına yardımcı olacağı düşünülen V.Ö, S.Ö, V.Ö, ve A.Y gözaltına alınarak Marmaris Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi şüphelilerden T.K. ve Ü.Ç, tutuklanırken, H.Ç. ise serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen S.Ö. ve V.Ö. tutuklanırken, V.Ö. ile A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Güldemet Kızıl/İHA)