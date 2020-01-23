Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Adasarhanlı köyünde düzenledikleri müşterek operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.T. yakalandı.


Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi.


B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yunanistan, Edirne, Meriç, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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