Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin dün İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakaladıkları şüpheliler A.Y. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden A.Y. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika