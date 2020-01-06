Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hudut birlikleri, Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Y.A, A.G. ve A.A'yı yakaladı.


Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı 3 terörist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yunanistan, Edirne, Meriç, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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