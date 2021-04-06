Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik güçlerince, dün, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası bulunan F.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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