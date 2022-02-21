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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

21.02.2022 16:19
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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