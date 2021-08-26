Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.H.C, B.D, H.D, K.B, T.B, H.Ü, A.E ve K.S'yi yakaladı. Kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Son Dakika

Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var

Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı

Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti

Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı

Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı

Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok

Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak