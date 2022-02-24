Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı

24.02.2022 14:42
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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