Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, FETÖ şüphelileri H.D, A.G ve M.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.D ve M.N tutuklandı. Diğer şüpheli A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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