Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi