Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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