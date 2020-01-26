Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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