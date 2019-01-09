Yunanistan'a Kınama: Mültecilerin Durumu İçler Acısı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yayımladığı raporda Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan binlerce korunmasız kişilerin, hamile kadınlar ve refakatçisi olmayan çocukların kaderlerine terk edildiğini belirterek yapılan muameleyi kınadı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yayımladığı raporda Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan binlerce korunmasız kişilerin, hamile kadınlar ve refakatçisi olmayan çocukların kaderlerine terk edildiğini belirterek yapılan muameleyi kınadı. Sağlık hizmeti ve sıcak suya erişimin olmaması gibi birçok sorun bulunduğunun altı çizilen raporda kuruluşun Yunanistan temsilcisi Renata Rendon "Bu insanların ihtiyaçlarını sağlamak hem Yunan hükümetinin hem de Avrupalı ortaklarının en temel görevidir" dedi.



POLİS ŞİDDETİ, CİNSEL SALDIRI, 'PİS' ŞARTLAR



Avrupa Konseyi de kasım ayında Yunanistan'daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının endişe verici durumda olduğunu duyurmuştu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapılmıştı.



Yunanistan Göç Bakanlığı Eylül ayında doğu Ege adalarında bulunan mülteci kamplarının kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu açıklamıştı. Bakanlık toplamda 6 bin 338 mülteci ağırlama kapasitesine sahip kamplarda 20 binden fazla mültecinin yaşadığını belirtmişti.

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