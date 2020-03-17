Yunanistan'a son iki haftada 147 bin 132 sığınmacı geçiş yaptı - Son Dakika

Edirne Valiliği, sığınmacı hareketinin başladığı günden bu yana Yunanistan'a 147 bin 132 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Edirne'de geçen yıl yakalanan 126 bin 827 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresi bünyesindeki geri gönderme merkezlerine alındığı anımsatıldı.

Bu yıl 27 Şubat'tan itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinden sınır hattına göçmen akını başladığı ifade edildi.

Sınır hattında bulunan birliklerin Yunanistan'a geçişleri Edirne Valiliği'ne bildirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan'a 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir." denildi.

3 sığınmacı yaşamını yitirdi

Açıklamada, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik sert müdahalelerine ilişkin bilgi de verildi.

Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahaleler sonucu, 3 sığınmacının yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın müdahalesi sonucu 3 göçmen yaşamını yitirmiş, 214 göçmen de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yapılan tedavi sonucu 206 yaralı göçmen taburcu edilmiş, 8 yaralı göçmenin tedavisi ise halen devam etmektedir. Ayrıca bu süre zarfında 7 bin 96 göçmen çeşitli sebeplerle hastaneye müracaat etmiş ve tıbbi yardım almış olup, 1581 çocuğa kızamık ve palio aşısı, 44 gebe kadına da tetanoz aşısı yapılmıştır. Yunan sınır güvenlik güçlerince yapılan sert ve insanlık dışı müdahaleler sonucunda yaralanan 1 ve hayatını kaybeden 3 göçmen ile ilgili kendileri veya yakınları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş, aynı muameleye maruz kalan 25 göçmen ile ilgili başvuru süreci de Türkiye Barolar Birliğince takip edilmektedir."

Sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Bu arada başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri devam ediyor.