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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı

04.09.2021 14:51
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı - Son Dakika


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