Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

26.05.2022 18:25
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

YORUMLAR
500
Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement