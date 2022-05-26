Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.