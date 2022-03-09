Yunanistan: AB, doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı tedbir almalı - Son Dakika
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Yunanistan: AB, doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı tedbir almalı

09.03.2022 11:41
Yunanistan: AB, doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı tedbir almalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliğinden (AB), hızla artan doğal gaz fiyatlarına karşı tüketicilerin korunması için tedbir alınmasını istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliğinden (AB), hızla artan doğal gaz fiyatlarına karşı tüketicilerin korunması için tedbir alınmasını istedi.

Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'e gönderdiği mektupta, doğal gaz fiyatlarında Aralık 2021'den bu yana görülen artışa dikkati çekerek fiyatların, siyasilerin yaptığı açıklamalar ve Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle duyulan endişenin yarattığı belirsizlikle dalgalandığını vurguladı.

Mektubunda, AB'nin bu sorunla başa çıkmak adına verdiği çabaların yetersiz kaldığını belirten Miçotakis, "Buradaki paradoks ne üretim kapasitesinin ne de doğal gaz tedarik zincirlerinin mevcut krizden etkilenmiş olmasıdır. Bu, nicelikle ilgili bir sorunumuz olmadığı, fiyatlarla ilgili bir sorunumuz olduğu anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Sorunun orta vadede AB'nin Rus doğal gazına bağlılığının azaltılması ile hafifletilebileceğini savunan Miçotakis, "Yakın vadede, durumun normalleşmesi için piyasaya, hedef odaklı ve geçici bir müdahalenin gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.

Miçotakis, alınacak tedbirlerin doğal gazın miktarına değil, fiyatına odaklanması gerektiğini belirterek bu müdahalenin, doğal gazın AB üyesi ülkelere karşı bir "silaha" dönüşmesini engelleyebileceğini savundu.

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin hemen tedbir alınmaması halinde bu artışın elektrik fiyatlarına da yansıyabileceğini kaydeden Miçotakis, "tavan fiyat, günlük azami fiyat artış sınırı, acil ihtiyaç durumlarında fiyat sabitlemesi, kar marjı sınırlaması, sıvılaştırılmış doğal gaz taşınması için Çin ile iş birliğinin artırılmasını" içeren bir dizi tedbir önerdi.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Doğalgaz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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