Yunanistan AB mali gözetiminden çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan AB mali gözetiminden çıkıyor

10.08.2022 14:56
Yunanistan AB mali gözetiminden çıkıyor

Ülkesinin AB'nin "gelişmiş gözetim" mekanizmasından çıkacağını açıklayan Maliye Bakanı Staikuras, ekonomi politikalarını artık özgürce belirleyebileceklerini söyledi.

Ülkesinin AB'nin "gelişmiş gözetim" mekanizmasından çıkacağını açıklayan Maliye Bakanı Staikuras, ekonomi politikalarını artık özgürce belirleyebileceklerini söyledi. Yunanistan'ın, Avrupa Komisyonu'nun gelişmiş mali gözetim mekanizmasından 20 Ağustos'ta çıkacağı bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için zorlu bir süreç, 12 yılın ardından sona eriyor" dedi. Staikuras, "Yunanistan, Avrupa'nın normal koşullarına dönecek ve artık Euro Bölgesi'nde bir istisna olmayacak" diye konuştu.

Yunanistan'ın taahhüt edilen politikaları ve reformları hayata geçirdiğini ifade eden Staikuras, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Komisyon'un Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni'nin, Atina'nın 20 Ağustos'ta mekanizmadan çıkacak olmasını bir mektup ile teyit ettiğini de sözlerine ekledi.

"Daha özgür olacağız"

Bakana göre, bundan böyle Yunanistan, izleyeceği ekonomi politikasını geçmişe göre daha özgür bir biçimde belirleyebilecek ve "yatırım derecesi" statüsünü yeniden kazanma amacına daha da yaklaşmış olacak.

2010'dan itibaren büyük bir mali kriz yaşayan Yunanistan, kemer sıkma önlemleri uygulamak zorunda kalmıştı. Kriz kapsamında Yunanlar, gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'ini kaybetmişti.

AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından verilen ve toplam değeri 260 milyar euroyu aşan üç kurtarma paketinden 2018 yılında çıkan Yunanistan, Avrupa Komisyonu'nun ekonomik gözetim mekanizmasına dahil edilmişti. Bu çerçevede Atina'nın izlediği politika ve ülkedeki ekonomik gelişmeler, Brüksel tarafından yakından takip ediliyordu.

AB Komisyonu'nun söz konusu mekanizması ile, ekonomik zorlukların aşılması için alınan önlemler ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen yapısal reformların sürekliliğinin garanti altına alınması amaçlanıyor.

Reuters/ BÜ,BK

YORUMLAR
500
Fransız milletvekili, yabancıların belediye seçimlerinde oy hakkı için yasa tasarısı sunmuş Fransız milletvekili, yabancıların belediye seçimlerinde oy hakkı için yasa tasarısı sunmuş AB, Yunanistan'daki dinleme skandalında derinlemesine soruşturma bekliyor AB, Yunanistan'daki dinleme skandalında derinlemesine soruşturma bekliyor
Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan AB mali gözetiminden çıkıyor - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:49:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan AB mali gözetiminden çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement