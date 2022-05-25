Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine İran bandıralı petrol gemisine el koydu - Son Dakika
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Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine İran bandıralı petrol gemisine el koydu

25.05.2022 19:35
Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine İran bandıralı petrol gemisine el koydu

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, ABD'nin talebi üzerine Yunanistan'ın İran bandıralı petrol gemisine el koyduğunu duyurdu.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, ABD'nin talebi üzerine Yunanistan'ın İran bandıralı petrol gemisine el koyduğunu duyurdu.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın İran'a ait petrol gemisine el koyduğu bildirildi. Açıklamada, petrol gemisine ABD'nin talebi üzerine el konulduğu aktarılarak, "İran İslam Cumhuriyeti bayrağı taşıyan petrol gemimiz Yunanistan hükümeti tarafından taşıdığı petrol ile birlikte durduruldu ve gemiye el konuldu. Bu eylem ABD'nin talebi ve işbirliği ile gerçekleştirildi. Yunanistan'ın bu yaptığı deniz korsanlığıdır" denildi.

"TEKNİK BİR SORUN YAŞAYAN GEMİMİZ EN YAKIN ÜLKENİN SAHİLİNE YAKLAŞTI"

Geminin teknik bir sorun nedeniyle Yunanistan sahiline yaklaştığı ve yardım talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Tıpkı uluslararası deniz taşımacılığı kurallarında olduğu gibi teknik bir sorun yaşayan gemimiz en yakın ülkenin sahiline yakınlaştı ve yardım talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda geminin teknik sorunu giderilmeli ve gemi uluslararası taşımacılığına devam etmeliydi. Ancak Yunanistan hükümeti ABD ile işbirliği içerisinde yardım talebinde bulunan gemimize el koydu. Yunanistan uluslararası kurallara uyarak petrol gemimizi serbest bırakmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine İran bandıralı petrol gemisine el koydu - Son Dakika


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