Yunanistan, ABD ve İsrail'den İHA alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan, ABD ve İsrail'den İHA alacak - Son Dakika

Yunanistan, ABD ve İsrail'den İHA alacak

6 saat önce

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) satın almak için girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Yunanistan, ABD ve İsrail'den İHA alacak, System.String[]

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) satın almak için girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Panagiotopoulos, mecliste yaptığı konuşmasında, en kısa zamanda Yunanistan'ın da kendi İHA'sına sahip olacağını söyledi.

ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İHA alacaklarını belirten Panagiotopoulos, satın almak için girişimlerin başlatıldığını kaydetti.

Panagiotopoulos, Aristotelio Üniversitesi'nden araştırma ekibinin, en kısa zamanda Yunan İHA'sı üretmek için de çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Araştırma ekibi şimdiye kadar 3-4 İHA prototipi geliştirdi ve yaz aylarında Tesalya'da denemeler yapacak. Çabalarımız yakın zamanda sonuç verecek." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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