Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 22'ye yükseldi

06.10.2022 17:07
Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 22'ye yükseldi

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası yakınlarında iki göçmen teknesi batmış ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini belirterek, bölgede kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını dile getirerek, "Gelecekte bu tür olayların meydana gelmemesi ve masum insanları avlayan kaçakçıların tamamen ortadan kaldırılması için gerçekten çok daha önemli bir işbirliği yapma zamanıdır" dedi.

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Kokkalas olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kurtarılan kadınların hepsi 20 yaş üstü Afrika ülkelerindendi. Hem karada hem de denizde arama kurtarma çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı. - ATİNA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika

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