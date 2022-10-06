Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı - Son Dakika
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Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı

06.10.2022 20:16
Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı

Ege Denizi'nde iki teknenin batması sonucunda en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ege Denizi'nde iki teknenin batması sonucunda en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunanistan ise yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.Ege Denizi'nin farklı yerlerinde Perşembe günü iki göçmen teknesinin batması sonucunda en az 22 kişi yaşamını yitirdi.

Midilli (Lesbos) Adası açıklarında, 40 kişiyi taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 18 kişi öldü.

Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, 16 genç Afrikalı kadın, bir erkek ve bir oğlan çocuğunun cesedine ulaşıldığı belirtildi. Sandalda bulunan 10 kadın kurtarılırken, 12 göçmeninse hala kayıp olduğu kaydedildi.

Yunan televizyonuna açıklamalarda bulunan sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, "Kurtarılan kadınlar müthiş bir panik halindeydi. Hala ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kurtarılan kadınların tamamının Afrikalı ve 20 yaş üzerinde olduklarını kaydeden Kokkalas, "Hem karada hem denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Umut ediyoruz ki hayatta kalanlar, karaya ulaşmayı başarmıştır" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin 400 kilometre ötesindeki Çuha (Kythira) Adası açıklarında, kayalara çarpan bir yelkenlinin battığı belirtildi. Kaza sonucunda en az dört göçmenin cesedinin su yüzeyinde gözlendiği kaydedildi.

Resmi açıklamalara göre, İranlı, Iraklı ve Afgan 80 kişi kurtarılırken, kayıp olduğu düşünülen 11 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor.

Basına açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı, "Teknenin kayalara çarptığını ve insanların o kayalıklara tırmanmaya çalışarak kurtulmaya çalıştıkları anları gördük" diye konuştu.

Yunanistan: Türkiye'nin suçu

Yunanistan hükümeti ise yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Yannis Plakiotakis, "Türkiye'nin acımasız insan kaçakçısı çetelerine tolerans göstermesi, bir kez daha insan hayatlarına mal olmuştur" ifadelerini kullandı. Plakiotakis, "Türk sahil güvenliği, insan kaçakçılarının faaliyetlerini engellemediği sürece, bu kişiler herhangi bir güvenlik önlemi alınmaksızın zavallı insanları hava koşullarına dayanıklı olmayan teknelere bindirerek hayatlarını tehlikeye atacaklardır" diye konuştu.

Yaşananlara ilişkin bir açıklama da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ten geldi. "Trajik can kaybından derin üzüntü" duyduğunu ifade eden Mitsotakis, kurtarma ekiplerinin çabalarını "kahramanca" olarak nitelendirdi. Mitsotakis, "Artık gelecekte bu tür olayların yaşanmasını engellemek ve masum insanlardan baslenen kaçakçıları yeryüzünden silmek için daha kapsamlı bir işbirliği yapma zamanıdır" diye konuştu.

Türkiye ise Ege Denizi'nde yaşananlardan Yunanistan'ı sorumlu tutuyor. Ankara, Atina'yı Ege ve Akdeniz'de sığınmacıları geri itmekle suçluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'a "Ege Denizi'ni mülteci mezarlığına çevirme" suçlaması yöneltmişti.

AP/BÜ,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Ege Denizi, Yunanistan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı - Son Dakika

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