- Yunanistan açıklarında kalp krizi geçiren Türk balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kartal Balıkçı teknesinde çalışan Mustafa Şen, korona virüs salgını nedeniyle uçak seferleri iptal edildiği için Şaban Kıyak 1 teknesiyle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkmıştı.

Moritanya'dan 18 Haziran'da bakım için Türkiye'ye doğru yola çıkan Şaban Kıyak 1 adlı balıkçı teknesinde bir kişi Yunanistan açıklarında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren balıkçı Mustafa Şen hayatını kaybetti. Cenaze, tekne kaptanının telsizden acil durum geçmesi üzerine Kuşadası 'ndan tekneye ulaşan sahil güvenlik ekibine ait botla tahliye edildi.

ATİNA - Batı Afrika ülkesi Moritanya 'dan Türkiye 'ye dönen bir balıkçı Yunanistan açıklarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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