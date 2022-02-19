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Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

19.02.2022 16:00
Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yunanistan açıklarında dün sabah saatlerinde seyir halindeki feribotta çıkan yangının ardından 1' Türk 12 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan açıklarında dün sabah saatlerinde seyir halindeki feribotta çıkan yangının ardından 1' Türk 12 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dün Yunanistan'dan İtalya'ya doğru aralarında Türk yolcularında bulunduğu 270'ten fazla kişiyle hareket eden Euroferry Olympia adlı feribotta çıkan yangın sürüyor. Yunan Sahil Güvenliğine göre halen kayıp durumda olan 12 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'nin Atina Pire Başkonsolosluğu'ndan bugün yapılan açıklamada, "Euroferry Olympia isimli feribotta çıkan yangından kurtarılan vatandaşlarımıza gerekli desteği ve konsolosluk hizmetlerini sağlamak amacıyla dün akşam Korfu'daki Hotel City Marina'ya süratle intikal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Feribottaki 25 Türk vatandaşından 24'ü kurtarılırken, kayıp 1 Türk'e ise halen ulaşılamadı. Otele yerleştirilen 24 Türk yolcu, seyahat evraklarının düzenlenmesinin ardından konsolosluk tarafından Türkiye'ye gönderilecek.

"Yangın sırasında birçok kişi gemiden atladı"

Türk yolculardan Fahri Özgen, "Ayaklarım ayakkabının içinden yandı. Yaklaşık 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledik. Bizleri tahliye ettiler. Burada 25 Türk var. İtalya'ya iş görüşmesine gidiyordum. Arkadaşım hastaneye gitti, kendisinden haber alamıyorum. Şaşkınım ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Her şey çok karmaşık bir durumda. Yangın sırasında birçok kişi gemiden atladı. Aralarında kaptan da vardı. Zor durumdayız. Dumanın içinden çıktık, sağlıklı düşünemiyorum" dedi

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Feribotta toplam 240 yolcu ve 51 mürettebatın bulunduğu öğrenilmiş, kurtarılan yolcuların ilk müdahalesi götürüldükleri Korfu Adasında yapılmıştı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Benzer bir kaza daha yaşanmıştı

Yunanistan'da 2004 yılında mürettebatı ve 466 yolcusu ile İtalya'ya giden Norman Atlantic feribotunun alev alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. - ATİNA

Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Son dakika: YUNANİSTAN'DA YANGIN ÇIKAN FERİBOTTAKİ TÜRK ŞOFÖR GEÇ KALINSA CANLI ÇIKAMAZDIK Son dakika: YUNANİSTAN'DA YANGIN ÇIKAN FERİBOTTAKİ TÜRK ŞOFÖR GEÇ KALINSA CANLI ÇIKAMAZDIK Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Yunanistan, Yangın, İtalya, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1'i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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